Hapur News: भाजपा जिला उपाध्यक्ष के कार्यालय में हुई चोरी
Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा के कार्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। चोर दीवार में कूमल कर 81500 रुपये और दस्तावेज चुरा ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। यह पिछले दो साल में कार्यालय में तीसरी चोरी है।
Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा (पिंटू) के कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दीवर में कूमल कर अंदर प्रवेश कर गए और वहां रखे 81500 रुपये, बैनामें आदि चोरी कर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर अनेक भाजपाई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपाई और आसपास के लोगों ने वारदात का जल्द पर्दाफाश कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के कार्यालय के पास प्रीत विहार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जयभगवान शर्मा उर्फ पिंटू प्रधान का महादेव प्रोपर्टीज के नाम से कार्यालय है। जिला उपाध्यक्ष का कार्यालय प्रतिदिन सुबह को पड़ोस में स्थित चाय वाला खोलता है। सोमवार की सुबह को भी उसने आफिस खोला तो वहां सामान अस्त व्यस्त फैला देखा और सेफ खुली मिली। उसने तुरंत इसकी सूचना भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और जांच करने पर पता चला कि चोरो ने दीवार में कूमल कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सेफ में रखे 81500 रुपये और बैनामें आदि कागजात गायब मिले ।
पुलिस जांच
आसपास के लोग और अनेक भाजपाई मौके पर पहुंच गए और पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।
पिछली चोरी की घटनाएं
दो साल में चार बार हो चुकी है चोरी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जयभगवान शर्मा के कार्यालय में दो साल में यह तीसरी चोरी है। जबकि पिछले दिनों आनंद विहार स्थित उनके निर्माणाधीन मकान में भी चोरी हो गई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस से जल्द वारदात का पर्दाफाश करने और गश्त बढ़ाने की मांग की है।
अभिभावक प्रश्नावली
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