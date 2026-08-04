Hapur News: देवर पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप
Hapur News: गाजियाबाद क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी की शादी के बाद ससुराल पक्ष ने उसे परेशान किया। कई बार पंचायत होने के बावजूद दहेज की मांग जारी रही। अंत में, देवर ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Hapur News: देवर प क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी की शादी गाजियाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी से युवक से हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी को परेशान करने लगे। इसको लेकर कई बार दोनों पक्षों की पंचायत भी हुई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों की मांग निरंतर जारी रही और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बेटी के साथ देवर ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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