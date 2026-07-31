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Hapur News: युवक को ब्लेकमैल कर घर से ले गए लाखों रुपये के आभूषण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड संजय विहार आवास विकास कालोनी निवासी एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को सिगरेट पिलाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उसके घर से लाखों रुपये के सोने के आभूषण चुराए गए। पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

Hapur News: युवक को ब्लेकमैल कर घर से ले गए लाखों रुपये के आभूषण

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड संजय विहार आवास विकास कालोनी निवासी मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को सिगरेट पिलाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उसके ही घर से दो युवक लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ रोड स्थित संजय विहार आवास विकास निवासी ओमवीर नागर ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि पीड़ित के पुत्र गर्वित से दो लड़के संजय विहार आवास विकास कालोनी निवासी मंयक और गर्वित ने दोस्ती कर घर पर आना जाना कर लिया था। जब वह घर पर नहीं होते थे तब दोनों युवक घर आते थे। उनकी जानकारी में आया कि उनके घर में रखी करीब तीन तोले की सोने की चैन , एक टीका व अगूंठी एवं अन्य चीजे अलमारी से गायब है । पीड़ित को उन लड़को पर शक हुआ। उनके पुत्र के सिर में चोट लगने के कारण वह मानसिक रूप से कमजोर है। सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि उसके मयंक व निहाल ने धोखे में लेकर उसे सिगरेट पिलाकर उसकी वीडियो बना ली। आरोपी धमकी देकर घर से चीज निकालकर ले गए। उनकी माता 98 वर्षीय हैं उनकी सोने की चैन धोखे से मयंक निकालकर ले गया और नकली चैन पहना गया। गर्वित के मना करने पर कहा कि तेरी वीडियो दिखा देगे। पुत्र ने इसी डर के कारण उन्हें नहीं बताया。

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पीड़ित की तहरीर

पीड़ित ने बताया कि आरोपी मयंक एवं निहाल के परिजनो से सम्पर्क किया तो मयंक की मां उसके लेकर उनके घर पर आई तो मयंक ने बताया कि आपकी सारी चीजे निहाल के पास है और वह सभी चीज निहाल से लाकर वापिस लाकर दे देगा। लेकिन वह वापस नहीं आए। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपियों ने उनके आभूषणों को कहीं बेच दिया है।

पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहन ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड संजय विहार आवास विकास कालोनी में हुई।
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