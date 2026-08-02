Hapur News: भाजपा के उत्तरी नगर के उपाध्यक्ष दिया इस्तीफा
Hapur News: भाजपा उत्तरी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल ने रविवार को पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिलाध्यक्ष कविता माधरे को इस्तीफा भेजकर
Hapur News: भाजपा उत्तरी मंडल के मंडल उपाध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल ने रविवार को पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिलाध्यक्ष कविता माधरे को इस्तीफा भेजकर कहा कि उन्होंने पूर्व नगर अध्यक्ष विनीत दीवान के साथ रहकर पार्टी के लिए कार्य किया था। वह अब खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी के कार्यों से मुक्त हो रहे है, ऐसे में मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, जिस कारण वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे है।
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