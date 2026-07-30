Hapur News: बांके बिहारी मंडप के पास से युवक की बाइक चोरी
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। श्रीकांत पाठक की बाइक बांके बिहारी मंडप के सामने से चोरी हो गई। उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज देख रही है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मिरापुर गढ़ी निवासी श्रीकांत पाठक की बाइक बांके बिहारी मंडप के सामने गोल्ड लाइन के पास से चोरी हो गई। पीड़ित किसी जरूरी कार्य से वहां पहुंचे थे और बाइक खड़ी कर चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर बाइक मौके से गायब मिली। आसपास काफी तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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