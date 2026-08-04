Hapur News: रोड रेज को लेकर हुई मारपीट, 5 हजार रुपये ले जाने का आरोप
Hapur News: बाबूगढ़ में बछलौता नहर के पास एक बाइक सवार ने आरोप लगाया कि तीन युवकों ने उसे लोहे की वस्तु से मारा और उसकी जेब से 5000 रुपये चुरा लिए। पुलिस ने बताया कि यह मामला रोड रेज को लेकर हुआ है, और आरोपियों की पहचान की जा रही है।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बछलौता नहर के पास एक बाइक सवार ने दूसरी बाईक पर सवार तीन युवकों पर लोहे की किसी वस्तु से वार कर गिराने का आरोप लगाया है। । आरोप है कि आरोपियों ने उसके जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि रोड रेज को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लुखराड़ा निवासी अक्षय कुमार ने बाबूगढ़ थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वह सोमवार को बाइक पर सवार होकर अपने पिता को लेने के लिए जा रहा था, जैसे ही वह बछलौता नगर से पहले पहुंचे तो एक अन्य बाइक पर सवार तीन लोगों ने रोका और उसके साथ किसी लोहे से चीज से वार कर उसके जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए और फरार हो गए।थाना
प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि आरोपी भी ग्राम लुखराड़ा के हैं और दोनों के बीच टक्कर होने को लेकर विवाद हो गया था। रोड रेज को लेकर मारपीट हुई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों पक्ष एक ही गांव के है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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