Hapur News: दिनदहाड़े वेल्डिंग दुकान से बैटरी चोरी, सीसी टीवी में कैद हुई अज्ञात बाइक सवार की करतूत
Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक वेल्डिंग दुकान के बाहर दिनदहाड़े बैटरी चोरी की वारदात हुई। CCTV फुटेज में आरोपी बाइक सवार साफ नजर आ रहा है। दुकानदार ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की पहचान कर रही है।
Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में दिनदहाड़े एक वेल्डिंग की दुकान के बाहर से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने शुक्रवार को धौलाना थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।ग्राम बझेड़ा खुर्द निवासी मोहित (पुत्र यशवीर गिरी) ने बताया कि नंदपुर गांव स्थित उनकी वेल्डिंग दुकान पर 3 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे यह घटना हुई। घटना के समय मोहित दुकान पर ही मौजूद थे। इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति दुकान के सामने आया और मौका पाते ही बाहर रखी बैटरी चुराकर मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, तो उसमें बाइक सवार आरोपी बैटरी चोरी करता साफ नजर आ रहा है। पीड़ित मोहित के अनुसार, वह कानूनी कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर बैटरी बरामद करने की अपील की है।बैटरी चोरी के संबंध में शिकायत मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाइक के नंबर की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।— अवनीश शर्मा, थाना प्रभारी, धौलाना
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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