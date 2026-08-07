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Hapur News: दिनदहाड़े वेल्डिंग दुकान से बैटरी चोरी, सीसी टीवी में कैद हुई अज्ञात बाइक सवार की करतूत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक वेल्डिंग दुकान के बाहर से बैटरी चोरी की घटना हुई। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में चोर के चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुकानदार मोहित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और चोर की पहचान करने की मांग की है। पुलिस पर कार्रवाई कर रही है।

Hapur News: दिनदहाड़े वेल्डिंग दुकान से बैटरी चोरी, सीसी टीवी में कैद हुई अज्ञात बाइक सवार की करतूत

Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव में दिनदहाड़े एक वेल्डिंग की दुकान के बाहर से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने शुक्रवार को धौलाना थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।ग्राम बझेड़ा खुर्द निवासी मोहित (पुत्र यशवीर गिरी) ने बताया कि नंदपुर गांव स्थित उनकी वेल्डिंग दुकान पर 3 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे यह घटना हुई। घटना के समय मोहित दुकान पर ही मौजूद थे। इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति दुकान के सामने आया और मौका पाते ही बाहर रखी बैटरी चुराकर मौके से फरार हो गया।

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​घटना के बाद जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, तो उसमें बाइक सवार आरोपी बैटरी चोरी करता साफ नजर आ रहा है। पीड़ित मोहित के अनुसार, वह कानूनी कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर बैटरी बरामद करने की अपील की है।बैटरी चोरी के संबंध में शिकायत मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाइक के नंबर की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जल्द ही अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- अवनीश शर्मा, थाना प्रभारी, धौलाना

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