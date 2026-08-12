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Hapur News: रिश्ते के चाचा ने मासूम से किया दुष्कर्म का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के चाचा ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने मां को बताया, जिसके बाद मां ने पुलिस में तहरीर दी। आरोपी पहले भी परिवार से रंजिश रखता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: रिश्ते के चाचा ने मासूम से किया दुष्कर्म का प्रयास

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के चाचा ने नो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, बच्ची द्वारा मां को जानकारी दी गई। पीड़िता की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी महिला ने बताया कि वह आशा के पद पर कार्य करती है। पीड़िता ने बताया कि एक साल पूर्व उसके ही रिश्ते के देवर ने उसकी आठ साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। उस समय लोगों ने फैसला करा दिया, लेकिन तभी से आरोपी उसके परिवार से रंजिश रखने लगा।

उसने बताया कि अपने काम के लिए वह गढ़ नगर के लिए गई थी, इसी का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता को उसकी बेटी ने डरते हुए मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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