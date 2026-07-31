Hapur News: घर लौट रहे युवक को मारपीट कर किया घायल
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा में एक व्यक्ति पर दो लोगों ने हमला किया। आरोपी गालियां देकर पीड़ित को घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा में घर लौट रहे एक व्यक्ति के साथ गांव के ही दो लोगों ने गाली गलौच कर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी घायल को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा निवासी अचल त्यागी ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 29 जुलाई की रात को वह अपने घेर से घर जा रहा था। जैसे ही वह टैंट की दुकान के पास पहुंचा तो तभी रास्ते में खड़े गांव निवासी सचिन व अर्जुन ने उसे रोक कर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया।
आसपास के लोगों के आने पर आरोपी अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।