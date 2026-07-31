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Hapur News: घर लौट रहे युवक को मारपीट कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा में एक व्यक्ति पर दो लोगों ने हमला किया। आरोपी गालियां देकर पीड़ित को घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: घर लौट रहे युवक को मारपीट कर किया घायल

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा में घर लौट रहे एक व्यक्ति के साथ गांव के ही दो लोगों ने गाली गलौच कर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी घायल को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा निवासी अचल त्यागी ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 29 जुलाई की रात को वह अपने घेर से घर जा रहा था। जैसे ही वह टैंट की दुकान के पास पहुंचा तो तभी रास्ते में खड़े गांव निवासी सचिन व अर्जुन ने उसे रोक कर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया।

आसपास के लोगों के आने पर आरोपी अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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