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Hapur News: शराब के ठेके पर युवक को मारपीट कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली हापुड़ के मोदीनगर रोड पर शराब के ठेके पर एक व्यक्ति के साथ दो लोगों ने मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: शराब के ठेके पर युवक को मारपीट कर किया घायल

Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में मोदीनगर रोड पर शराब के ठेके पर शराब लेने गए एक व्यक्ति के साथ दो लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर स्थित मोहल्ला शिवलोक निवासी अंकुर ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 30 जुलाई की रात को वह अंग्रेजी शराब के ठेके पर शराब लेने गया था । वहां पर आदर्श नगर कालोनी निवासी आकाश व सुनील उर्फ काले चाप की दुकान पर पहले से ही खड़े थे ।

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किसी बात को लेकर उसकी योगेश से कहा सुनी हो गई थी । इसी बात पर आकाश व ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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