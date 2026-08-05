Hapur News: हाईवे 9 पर बस को हाईजैक कर तबाड़तोड़ की फायरिंग, कई यात्री रो पड़े

Hapur News: हापुड़ देहात क्षेत्र में बदमाशों ने सोमवार रात यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पर फायरिंग कर हमला किया। कार सवार बदमाशों ने परिचालक और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 5800 रुपये तथा दस्तावेज लूट लिए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके दो को गिरफ्तार कर लिया है।

Hapur News: हापुड़ देहात क्षेत्र में बाईपास पर सोमवार रात सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए कार और बस में सवार बदमाशों ने दिल्ली से लखीमपुर जा रही यात्रियों से भरी डबल डेकर बस का पीछा कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दूसरी बस से ओवरटेक कर बस को रोक लिया। बस में जबरन घुसकर कार सवारों ने परिचालक व अन्य कर्मियों के साथ सारिया और रॉड से वार कर घायल कर दिया। परिचालक से 5800 रुपये और दस्तावेज से भरा पर्स लूटकर आरोपी फरार हो गए। वारदात से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है。

पुलिस की सूचना सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास पर एक डबल डेकर बस पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही सीओ सिटी अनीता चौहान, थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी की। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के ग्राम राधना निवासी जैद ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है।

लूट की वारदात इसमें बताया है कि वह साहिल बस सर्विस की बस पर परिचालक का कार्य करता है। तीन अगस्त की रात उनकी बस जैसे ही बुलंदशहर रोड पर बाईपास पर पहुंची तो बस को रोकने के लिए पीछे से आई सफेद रंग की स्कार्पियो में सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। साइड से आई बस के चालक ने बस को आगे निकालकर उनकी बस के सामने बस लगा दी। कार सवार आरोपी हाथों में सरिया, रॉड और तमंचे लेकर उसकी बस में चढ़ गए। आरोपियों ने कहा कि रूट पर जाहिद स्याना वालों की बस ही चलेंगी।

पीड़ित की रपट पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। किसी तरह वह बाल बाल बचा। आरोपियों ने पीड़ित और वजाहत को मारपीट कर उसका पर्स लूट लिया। इसमें यात्रियों के किराए के 5800 रुपये, उसका पैन कार्ड व आधार कार्ड था। थाना प्रभारी हापुड़ देहात पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहपा निवासी आरिफ, शाहरुख, बुलंदशहर के स्याना निवासी ताहिर और किठौर के ग्राम राधना निवासी अनवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहिर और अनवार को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

स्कूटी सवार भी हुआ घायल आरोपियों की कार से घटना स्थल से कुछ देर पहले एक स्कूटी सवार टकरा गया था। लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद वह घर चला गया। घायल के बारे में पुलिस जानकारी कर रही है।

फायरिंग और मारपीट से भयभीत हो गए यात्री दिल्ली से लखीमपुर जा रही बस में सवार यात्री नेहा ने बताया कि वह फायरिंग और मारपीट से खौफजदा हो गए थे। पुलिस के पहुंचने पर यात्रियों ने राहत की सास ली। सीओ सिटी अनीता चौहान ने महिला यात्रियों से बातचीत की, तब जाकर महिलाओं से डर दूर हुआ। वहां से उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा गया।

बसों के रूट के को लेकर हो रहीं वारदातें बसों के रूट के वर्चस्व को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। हापुड़ देहात क्षेत्र से लेकर करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में 10 से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। सिंभावली थाना क्षेत्र में एक घटना, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में तीन जबकि शेष छह से अधिक घटनाएं गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हो चुकी हैं।