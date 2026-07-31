Hapur News: शिव भक्तों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ कांवड़ियों होगा सम्मान
Hapur News: पवित्र श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 के अवसर पर हापुड़ जनपद की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ-साथ शिव भक्तों के स्वागत में भी अग्रसर नज़र
Hapur News: पवित्र श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 के अवसर पर हापुड़ जनपद की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ-साथ शिव भक्तों के स्वागत में भी अग्रसर नज़र आ रही है। कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित वातावरण का अहसास कराने के लिए थाना धौलाना पुलिस द्वारा जगह-जगह स्वागत और अभिनंदन बोर्ड लगाए गए हैं। बैनरों के माध्यम से धौलाना पुलिस ने कांवड़ियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए संदेश लिखा है कि थाना धौलाना जनपद हापुड़ पुलिस सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है।कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुगम बनाने के लिए हापुड़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है सघन गश्त और पिकेट कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार पैट्रोलिंग की जा रही है।यातायात
प्रबंधन कांवड़ियों के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए रूट डायवर्जन और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की गई है।हेल्पलाइन सुविधा आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। थाना धौलाना पुलिस का कहना है कि दूर-दराज से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को क्षेत्र में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे सेवा और सुरक्षा में मुस्तैद हैं।
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