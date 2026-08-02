Hapur News: ट्यूबवेल से युवक का कथित अपहरण, चार घंटे बंधक बनाकर मारपीट का आरोप
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के गांव कावी के निवासी नितिन ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसे और उसके पुत्र को अपहरण करके जंगल में लेकर जाकर चार घंटे तक बुरी तरह मारा गया। नितिन का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के गांव कावी निवासी नितिन पुत्र धर्मपाल ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के लोगों व दो अज्ञात लोगों पर अपहरण कर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार वह 31 जुलाई की सुबह अपने पुत्र मानू के साथ खेत स्थित ट्यूबवेल पर बैठा था। इसी दौरान आरोपी कार से पहुंचे और कथित तौर पर उसके पुत्र की कनपटी पर तमंचा रखकर उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे बड़ौदा हिंदवान के जंगल में ले जाकर करीब चार घंटे तक मारपीट की तथा गंभीर रूप से घायल कर गांव के बाहर छोड़ दिया।
जाते समय शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है
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