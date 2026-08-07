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Hapur News: एकाउंटेट ने की 18.41 लाख रुपये की अमानत में खयानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात में एक कंपनी के एकाउंटेट प्रवेश शर्मा पर 18.41 लाख रुपये की गड़बड़ी का आरोप है। वह कंपनी के खाता संबंधी काम देखता था और 13 मई 2026 को पैसे न देने की बात कहते हुए फरार हो गया। पीड़ित ने थाना हापुड़ देहात में शिकायत दर्ज कराई है, मामले की जांच जारी है।

Hapur News: एकाउंटेट ने की 18.41 लाख रुपये की अमानत में खयानत

Hapur News: एक कंपनी के पिछले नौ वर्षों से कार्यरत एकाउंटेट के खिलाफ थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज करा कराया गया है। जिसमें एकाउंटेट पर 18.41 लाख रुपये का अमानत में खयानत कर फरार होने का आरोपी लगाया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले जांच शुरू कर दी है। सूर्या एग्रीमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर वरुण आर्य ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि ग्राम पटना में उसकी पशु आहार का निर्माण करने की फैक्ट्री है। उसकी फैक्ट्री में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर निवासी प्रवेश शर्मा करीब नौ सालों से एकाउंटेट के पद पर कार्यरत है।

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कंपनी में कार्यरत सभी लेबर, माल, भाडे़ आदि के नकद पेमेट एवं हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी उसके पास ही रहती है। कंपनी में जो भी रुपया पैसा आता है तथा जो माल क्रय विक्रय की धनराशि आती है। सभी का हिसाब प्रवेश शर्मा के पास रहता है।पीड़ित ने बताया कि 13 मई 2026 को हिसाब किताब का मिलान करते समय नकद हिसाब में 18.41 लाख रुपये की गड़बड़ी आने पर प्रवेश शर्मा से पूछा तो उसने कहा कि 18.41 लाख रुपये उसने अपने निजी कार्य में प्रयोग कर लिए है तथा धनराशि को वह कल कंपनी के खाते में जमा कर देगा। इसके बाद से प्रवेश शर्मा कंपनी मे नहीं आया। 14 मई को पीड़ित प्रवेश शर्मा के घर गया जहां उसकी पत्नी मिली। जिन्होंने बताया कि प्रवेश शर्मा 15 दिन में आने का कहकर कही बाहर गया है। पीड़ित द्वारा उसे कहीं बाहर नहीं भेजा है। आरोपी की पत्नी ने भी कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। प्रवेश शर्मा उसकी कम्पनी के साथ धोखाधडी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर बेईमानी से कम्पनी की धनराशि मे अमानत में खयानत की है। फैक्ट्री के 18.41 लाख रुपये हड़प लिए हैं। थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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