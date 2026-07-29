Hapur News: समस्याएं नहीं सुलझीं तो नगर पालिका घेराव की चेतावनी
Hapur News: आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीएम चौहान ने उत्तर प्रदेश के एक नगर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने शिकायतें दर्ज कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। चौहान ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी घेराव और जनआंदोलन करेगी।
Hapur News: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता एवं पश्चिमी प्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीएम चौहान ने नगर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिजली, टूटी सड़कों, जलभराव और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर नगरवासियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका अध्यक्ष विभु बंसल को ज्ञापन सौंपा। सीएम चौहान ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी नगर पालिका का घेराव करेगी और जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।
वार्ड-15 से आम आदमी पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव मो. समीर के नेतृत्व में दर्जनों स्थानीय लोग भी ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान शकील अहमद, चतर सिंह, विनोद सैनी, राजीव शर्मा, नीरज शर्मा, इमरान खान, महेंद्र मोमीन, शकील, रियाजुद्दीन, रामलाल, अनीस मोहम्मद, हकीम सहित कई लोग मौजूद रहे। सीएम चौहान ने कहा कि जनता के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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