Hapur News: 91 वर्ष की उम्र में गोमुख से जल लाकर पेश की आस्था की मिसाल
Hapur News: 91 वर्षीय शेर सिंह यादव ने अपनी श्रद्धा और संकल्प से गंगाजल गोमुख से लाकर सभी को प्रेरित किया है। सावन माह में जब युवा कांवड़िये यात्रा को कठिन मानते हैं, तब उन्होंने इस साहसिक यात्रा को सफल बनाया। उनके साहस की सराहना करते हुए, एसडीएम ने उन्हें सम्मानित किया।
Hapur News: भक्ति और आस्था के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, इसका जीवंत उदाहरण ग्राम पंचायत भोवापुर निवासी 91 वर्षीय शेर सिंह यादव ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस उम्र में भी गोमुख से गंगाजल लाकर अपनी अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनके इस अद्भुत साहस और धार्मिक समर्पण की क्षेत्रभर में सराहना की जा रही है। सावन माह में जहां युवा कांवड़िये भी लंबी यात्रा को चुनौती मानते हैं, वहीं 91 वर्षीय शेर सिंह यादव ने कठिन मार्ग तय कर गोमुख से जल लाकर लोगों को प्रेरित किया है। उनकी भक्ति और संकल्प को देखकर गढ़मुक्तेश्वर के एसडीएम श्रीराम यादव ने उनका सम्मान किया तथा उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।एसडीएम
ने कहा कि शेर सिंह यादव का जज्बा युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका यह प्रयास दर्शाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और श्रद्धा के बल पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बुजुर्ग शिवभक्त के सम्मान के बाद क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनके समर्पण और आस्था को नमन किया। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
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