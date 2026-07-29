Hapur News: कांवि गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के कांवि गांव में एक 40 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संजीव पुत्र गोपीचंद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में घटना से शोक का माहौल है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के कांवि गांव में बुधवार को एक 40 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान संजीव पुत्र गोपीचंद निवासी कांवि गांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को गांव में संजीव द्वारा फांसी लगाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। कुछ ही देर बाद फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी भी ली।प्रारंभिक
जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।
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