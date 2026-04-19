Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला के कटे सिर की मिली सूचना; पुलिस पहुंची तो निकला ये माजरा, अफसर भी हंस पड़े

Apr 19, 2026 08:18 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हापुड़
share

हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब पुलिस को सूचना मिली कि एक पॉलिथीन में महिला का कटा सिर है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसमें तीन हेयर विग मिले। जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

महिला के कटे सिर की मिली सूचना; पुलिस पहुंची तो निकला ये माजरा, अफसर भी हंस पड़े

यूपी के हापुड़ से रविवार सुबह एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने कुछ समय के लिए इलाके में सनसनी फैला दी। रेलवे लाइन के किनारे पड़ी एक संदिग्ध पॉलीथिन को लेकर अफवाह फैल गई कि उसके अंदर किसी महिला का कटा हुआ सिर है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली फाटक की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के पास की है। सुबह कुछ लोगों ने एक पॉलीथिन बैग पड़ा देखा। बैग के अंदर रखी वस्तु का आकार और उभरा हुआ हिस्सा देखकर लोगों को शक हुआ। खासतौर पर लंबे बाल जैसे दिखाई देने पर यह आशंका जताई गई कि उसमें महिला का कटा हुआ सिर हो सकता है।

दिल्ली से कोटद्वार जा रही ट्रेन भी रुकी

अफवाह तेजी से फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। इसी दौरान दिल्ली से कोटद्वार जा रही एक ट्रेन भी कुछ देर के लिए घटनास्थल के पास रुक गई। ट्रेन में सवार यात्री भी भीड़ और पुलिस को देखकर हैरान रह गए और कुछ लोग नीचे उतरकर जानकारी लेने लगे।

ये भी पढ़ें:होटल में अचानक मची भगदड़, कमरों के दरवाजे खुले तो दंग रह गई पुलिस; मिले 7 जोड़े
ये भी पढ़ें:जिंदगी नर्क थी इसलिए मार डाला; नशे में पति का कत्ल करने वाली पत्नी का खुलासा

पॉलिथीन में कटा सिर नहीं, 3 हेयर विग निकलीं

इसके बाद पुलिस ने सावधानीपूर्वक पॉलीथिन बैग को खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। बैग में किसी महिला का कटा हुआ सिर नहीं, बल्कि तीन स्टाइलिश विग रखे हुए थे। यह देखते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। कोतवाली प्रभारी विनोद पांडेय ने बताया कि मामला पूरी तरह अफवाह और गलतफहमी का निकला। किसी प्रकार की आपराधिक घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को न फैलाएं, ताकि अनावश्यक डर और अफरा-तफरी से बचा जा सके। इस दौरान अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

ये भी पढ़ें:साहब! सर्दी आ गई है, हमको पत्नी चाहिए, युवक की शिकायत सुन पुलिस भी दंग

पुलिस को मिली थी कटे सिर की सूचना

दरअसल हापुड़ में रेलवे स्टेशन से दिल्ली फाटक की ओर रेलवे लाइन पर रविवार को एक पन्नी में महिला का सिर होने की सूचना पर हड़कंप मच गया था। मौके पर तमाम लोग एकत्र हो गए और आननफानन में पुलिस भी यहां पहुंच गई। पन्नी को खोला तो इसमें महिलाओं की तीन विग (नकली बाल) मिले। रविवार सुबह कुछ लोगों ने रेलवे लाइन के पास एक पन्नी में महिला का सिर होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इस बीच मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। पन्नी में सिर होने को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गईं।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।