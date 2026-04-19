महिला के कटे सिर की मिली सूचना; पुलिस पहुंची तो निकला ये माजरा, अफसर भी हंस पड़े

हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब पुलिस को सूचना मिली कि एक पॉलिथीन में महिला का कटा सिर है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसमें तीन हेयर विग मिले। जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

यूपी के हापुड़ से रविवार सुबह एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने कुछ समय के लिए इलाके में सनसनी फैला दी। रेलवे लाइन के किनारे पड़ी एक संदिग्ध पॉलीथिन को लेकर अफवाह फैल गई कि उसके अंदर किसी महिला का कटा हुआ सिर है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह घटना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली फाटक की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के पास की है। सुबह कुछ लोगों ने एक पॉलीथिन बैग पड़ा देखा। बैग के अंदर रखी वस्तु का आकार और उभरा हुआ हिस्सा देखकर लोगों को शक हुआ। खासतौर पर लंबे बाल जैसे दिखाई देने पर यह आशंका जताई गई कि उसमें महिला का कटा हुआ सिर हो सकता है।

दिल्ली से कोटद्वार जा रही ट्रेन भी रुकी अफवाह तेजी से फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। इसी दौरान दिल्ली से कोटद्वार जा रही एक ट्रेन भी कुछ देर के लिए घटनास्थल के पास रुक गई। ट्रेन में सवार यात्री भी भीड़ और पुलिस को देखकर हैरान रह गए और कुछ लोग नीचे उतरकर जानकारी लेने लगे।

पॉलिथीन में कटा सिर नहीं, 3 हेयर विग निकलीं इसके बाद पुलिस ने सावधानीपूर्वक पॉलीथिन बैग को खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। बैग में किसी महिला का कटा हुआ सिर नहीं, बल्कि तीन स्टाइलिश विग रखे हुए थे। यह देखते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। कोतवाली प्रभारी विनोद पांडेय ने बताया कि मामला पूरी तरह अफवाह और गलतफहमी का निकला। किसी प्रकार की आपराधिक घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को न फैलाएं, ताकि अनावश्यक डर और अफरा-तफरी से बचा जा सके। इस दौरान अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।