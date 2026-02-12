Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दरोगा पर प्रेमिका ने कराई FIR, फिर जिस लड़की से SI की हो रही थी शादी उसके पिता भी पहुंचे थाने

Feb 12, 2026 08:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ में दरोगा पर प्रेमिका ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी जानकारी होने के बाद जिस लड़की से SI की हो रही थी शादी उसके पिता भी  थाने पहुंचेI उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई।

दरोगा पर प्रेमिका ने कराई FIR, फिर जिस लड़की से SI की हो रही थी शादी उसके पिता भी पहुंचे थाने

यूपी के हापुड़ में दरोगा पर प्रेमिका ने मुकदमा दर्ज करवाया है। हापुड़ में तैनात उपनिरीक्षक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस युवती से दरोगा की शादी हो रही थी उसके पिता ने थाने में आरोपी उपनिरीक्षक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। शादी के लिए दिए दान दहेज को वापस दिलाए जाने की मांग की है।

रजत यादव निवासी मोहम्मदपुर थाना जसराना यादव वर्तमान में हापुड़ में पुलिस विभाग में तैनात है उस पर उसकी प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस शिकायत की जांच कर रही थी। गुरुवार को उपनिरीक्षक के खिलाफ उस समय नया मोड़ आया जब जिस दूसरी युवती से दरोगा की शादी तय हुई थी, उसके पिता ने थाने में पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया।

शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए

रजत यादव ने जवाहर नवोदय विद्यालय में एक युवती के साथ 12 वीं तक पढ़ाई की थी। युवती का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी उपनिरीक्षक ने उससे शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

दूरी के बावजूद दोनों के बीच संबंध बने रहे

युवती नीट की तैयारी के लिए कानपुर चली गई, जबकि रजत अंबेडकर नगर में बीटेक की पढ़ाई करने लगा। दूरी के बावजूद दोनों के बीच संबंध बने रहे। इसी दौरान रजत के परिजनों ने उनकी शादी शिकोहाबाद की एक युवती से तय कर दी, जिसके पिता एटा में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद पर तैनात बताए हैं। जब युवती के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो युवती के पिता ने थाना शिकोहाबाद में रजत यादव और उसके फुफेरे भाई पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें:60 की खरीदी चाकू, फिर बड़े भाई का किया खून; UPSC की तैयारी करता था आरोपी भाई
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला; अब ऐसे तय होगा आरक्षण
ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिले में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज, युवाओं को योगी सरकार की सौगात

गुरुवार को मामले में नया मोड़ उस समय आया जब दूसरी युवती के पिता ने थाने में पुलिस को तहरीर देते हुए दहेज में दिए गए रुपये वापस दिलाने की मांग की। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि जिस युवती से आरोपी दरोगा की शादी होने वाली है, उस युवती के पिता ने शिकायती पत्र दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
Hindi NewsUP NewsHapur police Sub inspector girlfriend filed an FIR against him
;;
;