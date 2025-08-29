गंगा की तेज धारा में नाव पलटने से मचा हाहाकार, अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे छह लोग

यूपी के हापुड़ जिले में गंगा की तेज धारा में नाव पलटने से हाहाकार मच गया। नाव पर छह लोग अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। गनीमत रही कि समय रहते नाविकों और गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर सभी छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट पर गंगा की तेज धारा में शुक्रवार को एक नाव पलट गई। हरियाणा के झज्जर जिले के थाना जांडली निवासी श्रद्धालु अपने परिजन की अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जन करने जा रहे थे। नाव पलटने से हाहाकार मच गया। गनीमत रही कि समय रहते नाविकों और गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर सभी छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

झज्जर जिले से आए श्रद्धालुओं में आजाद सिंह, सुनील, रमेश, रविंदर और जयदीप अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां लेकर ब्रजघाट पहुंचे थे। सभी लोग स्थानीय नाविक विनोद की नाव में सवार होकर गंगा के बीचोंबीच अस्थि विसर्जन करने गए थे। इसी दौरान गंगा की तेज लहरों में नाव असंतुलित होकर पुल के पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव में पानी भरने लगा और नाव अचानक पलट गई।

हादसा होते ही श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास मौजूद अन्य नाविक और गोताखोर तुरंत मोटरबोट लेकर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद पांच श्रद्धालुओं समेत नाव चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी लोगों को बिना किसी चोट-चपेट के सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दिनों गंगा का जलस्तर सामान्य से कहीं अधिक बढ़ा हुआ है। तेज बहाव के कारण प्रशासन ने गंगा में नाव संचालन पर रोक भी लगा रखी है। इसके बावजूद स्थानीय नाविक यात्रियों को बीच धारा में ले जाकर नाव चला रहे हैं। खास बात यह रही कि श्रद्धालु और नाविक बिना लाइफ जैकेट के नाव में सवार हुए थे। यदि समय रहते रेस्क्यू न होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।