हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही प्राथमिकता; जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ का अफसरों ये निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में 'जनता दर्शन' किया। प्रदेश भर से आये फरियादियों के पास मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, उनकी समस्या पूछी, प्रार्थना पत्र लिया। शिकायतों पर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि निश्चित समयावधि में सभी की समस्याओं का उचित निस्तारण कराएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता है।

किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के चेहरे पर खुशी लाना ही ईश्वर की सेवा है। उत्तर प्रदेश सरकार हर पीड़ित को खुशहाल करने की भावना से कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा है। 'जनता दर्शन' के माध्यम से भी समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है।