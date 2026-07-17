हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया, बृजभूषण सिंह का दावा- कभी नमाज नहीं पढ़ी गई

अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे को भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था।

भाजपा के पूर्व सांसद बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर से सटी हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़ने के दावे को पूरी तरह गलत बताया है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी वहां पत्थर लगा है। पिछले दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि आज राम मंदिर में आस्था जताने वालों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। बृजभूषण शरण सिंह से पहले शुक्रवार को ही अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी हनुमानगढ़ी में नमाज की बातों को गलत कहा था।

गोंडा में आयोजित समारोह के दौरान शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी। नमाज पढ़ी जाने की खबर पूरी तरह गलत है। बृजभूषण ने यह भी कहा कि जो लोग नमाज पढ़ने की बातें करते हैं उन्हें मालूम होने चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी उसके नाम का पत्थर लगा है।

बृजभूषण शरण सिंह की भी गिनती राम मंदिर आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने वालों में होती है। अयोध्या के पड़ोसी जिले गोंडा के रहने वाले बृजभूषण का बचपन अयोध्या की गलियों में ही बीता है। 1992 में बाबरी के विंध्वंस के मामले में बृजभूषण शरण सिंह भी आरोपी थी। सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनकी पहचान बाहुबली सांसद के रूप में भी होती है। उनके दबदबे का ही असर है कि महिला पहलवानों के मामले में नाम आने के बाद जब उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बेटे को देना पड़ा। इस समय बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा बीजेपी से सांसद और दूसरा बीजेपी से विधायक है।

वहीं, अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की बातों को पूरी तरह झूठ कहा। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चोरी को लेकर पहले कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोबारा यहां आए तो लगा कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 27 साल पहले हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की बात कही। शंकराचार्य ने कहा कि हमारी पवित्र सीढि़यों पर नमाज की बातें कहकर हमारे मंदिर को अपवित्र करने का काम किया है। शंकराचार्य ने यहां तक कहा कि हम कल हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे कि इस मंदिर के लिए ऐसी झूठी बातें करने वाले व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर उनका प्रवेश प्रतिबंधित नहीं होता है तो हम कल के बाद हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे।