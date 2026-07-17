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किसान के 4 हत्यारों को मृत्यु होने तक फांसी के फंदे पर लटकाएं, यूपी में कोर्ट का फैसला

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश  के किसान की हत्या में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फांसी की सजा के साथ प्रत्यके दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

किसान के 4 हत्यारों को मृत्यु होने तक फांसी के फंदे पर लटकाएं, यूपी में कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शामली के चर्चित राज सिंह हत्याकांड में 15 वर्ष बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। लूट के विरोध पर किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले चार दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही कहा कि दोषियों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। सुनवाई में फैसले के बाद दोषियों को वापस फिर से जेल भेज दिया गया है।

डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि शामली जनपद के गांव कुडाना निवासी राहुल मलिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 20 अगस्त 2011 को उसके मामा राजसिंह निवासी गांव भोकरहेडी थाना भोपा अपने गांव के बिजेन्द्र के साथ बाइक पर सवार होकर उसके गांव आ रहे थे। गांव के पूर्व प्रधान नरेंद्र के बाग में घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। लूटपाट के दौरान राजसिंह ने दो बदमाशों को दबोच लिया। दूसरे बदमाश ने उसके मामा राजसिंह को गोली मार दी, जबकि बिजेन्द्र को लाठी-डंडों से पीटा गया।

पुलिस ने साल 2013 में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी

पुलिस की विवेचना में अजीत व सूरज उर्फ काला निवासी बहावडी थाना फुगाना, अनिल निवासी वहलना थाना शहर कोतवाली व सुनील निवासी घुसवा रामपुर जनपद देवरिया के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए इनके खिलाफ साल 2013 में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई।

सजा पाए चारों दोषियों को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया

कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सजा पाए चारों दोषियों को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों में खुशी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इंसाफ मिला है। वहीं फांसी के फैसले के बाद दोषी पक्ष के लोग काफी दुखी हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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