हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, शरीर पर बुलेटप्रूफ जैकेट; यूपी की कोर्ट में ऐसे क्यों हुई टुंडा-तीतर की पेशी

अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोपी योगेश टुंडा और दीपक उर्फ डबास उर्फ तीतर को एनकाउंटर का ऐसा डर सता रहा है कि दोनों ने खुद को बेड़ियों में जकड़कर पेशी के लिए ले जाए जाने की मांग की थी। सोमवार को दोनों को इसी तरह से कैराना कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया।

शामली/कैराना, हिटी। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोपी योगेश टुंडा और दीपक उर्फ डबास उर्फ तीतर को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को कैराना कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर लाया गया। शामली पुलिस की ओर से दोनों के पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसी रिमांड) के लिए आवेदन किया गया, लेकिन समयाभाव के चलते अधिवक्ताओं की बहस नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर योगेश टुंडा और दीपक तीतर को कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी पर लाया गया। दोनों अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी हैं। इससे पूर्व उनकी पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होती रही है। बताया गया कि मामले की फाइल दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित की गई है। अदालत में पेशी के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुन: जेल के लिए रवाना कर दिया गया।

सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 नवंबर लगी है। उधर, करनाल जेल में बंद राकेश पंपू की ओर से शामली पुलिस के पीसी रिमांड आवेदन के संबंध में रिवीजन दाखिल किया गया है, जिस पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।

एक अन्य आरोपी दिनेश करालिया की सोमवार को पेशी नहीं हो सकी। योगेश टुंडा और दीपक तीतर के अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अंकित बालियान हत्याकांड में विवेचक की ओर से पीसी रिमांड मांगा गया है। राकेश पंपू की ओर से भी न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को सुरक्षा कारणों के चलते तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को कैराना पेशी पर नहीं भेजा था। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने बुलेटप्रूफ जैकेट, हथकड़ी और बेड़ियों के साथ कड़ी सुरक्षा में पेश करने के आदेश दिए थे। अधिवक्ता ने साजिश के आरोपों को लेकर कहा कि अभी तक विवेचक की ओर से कोई ठोस साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। पेशी के दौरान सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहे।

दो शूटर ढेर होने के बाद अब आरोपियों को सताने लगा पुलिस का खौफ अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब इस हत्याकांड की साजिश में आरोपी बनाए गए गोगी गैंग के बदमाशों को भी पुलिस कार्रवाई का खौफ सताने लगा है। हरियाणा और दिल्ली की जेलों में बंद इन आरोपियों को यूपी में आने पर जान का खतरा महसूस हो रहा है। हालात यह हैं कि तिहाड़ जेल में बंद गैंग के दो शूटर योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने कैराना कोर्ट में पेशी से पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाने तक की मांग कर दी। अदालत के निर्देश पर सोमवार को दोनों को इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैराना न्यायालय लाया गया।

बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवीं सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गोगी गैंग से जुड़े कई बदमाशों के नाम सामने आए। पुलिस जांच के बाद सामने आया कि इस हत्याकांड को अंजाम चार शूटरों ने दिया था जिनमें से दो शूटर मोहित और सुमित को 31 अगस्त को शामली में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि दो अन्य शूटर सत्यम और आर्यन अभी भी फरार हैं। उन पर एक एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित है। मुख्य साजिशकर्ता एवं गोगी गैंग के सरगना भोलू शाहपुरिया का नाम भी इस हत्याकांड में सामने आया। उस पर भी एक लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है, जबकि हरियाणा एवं तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के अन्य बदमाशों के नाम भी इस साजिश में सामने आए।