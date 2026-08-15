थप्पड़ मारने पर हाथ काटकर ले गए; अयोध्या में हैवानियत की हदें पार

अयोध्या के गोसाईंगंज में पुरानी रंजिश में चार आरोपियों ने युवक को शराब-गांजा पिलाकर नशे में किया और धारदार हथियार से उसका बायां हाथ काटकर ले गए। गंभीर घायल को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

अयोध्या के गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में मामूली रंजिश को लेकर हैवानियत की घटना सामने आई है। आरोप है कि चार लोगों ने एक युवक को पहले शराब और गांजा पिलाया, फिर नशे में धुत होने पर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद बांका और हंसिया से उसका बायां हाथ काटकर आरोपी उसे साथ ले गए। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना थाना क्षेत्र के लंगड़ातर मजरे सरैया गांव की है। यहां रहने वाले दीनानाथ के बेटे मुन्नालाल का कुछ महीने पहले गांव के ही गौतम से विवाद हुआ था।

थप्पड़ का बदला हाथ काटकर लिया बताया जा रहा है कि उस दौरान दीनानाथ ने गौतम को थप्पड़ मार दिया था। आरोप है कि इसी बात से नाराज गौतम ने उस समय फिल्मी अंदाज में इसका अंजाम भुगतने और हाथ काटने की धमकी दी थी। आरोप है कि गुरुवार देर शाम गौतम अपने साथी पिंटू, प्रकाश और एक अन्य व्यक्ति के साथ दीनानाथ के पास पहुंचा। चारों ने पहले उसे शराब और गांजा पिलाया। नशा अधिक होने के बाद आरोपियों ने उसे पटक दिया और धारदार हथियारों से हमला कर उसका बायां हाथ काट दिया। इसके बाद आरोपी कटा हुआ हाथ लेकर मौके से फरार हो गए।