मोदी और योगी को धमकी देने वाली यू-ट्यूबर युवती का यू टर्न, बोली- हमसे गलती हो गई, माफ कर दो

संक्षेप: फेसबुक लाइव आकर पीएम मोदी और सीएम योगी को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी देने वाली युवती ने यू-टर्न ले लिया। पुलिस के शिकंजा कसते हुए युवती अब माफी मांगने लगी है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बेला निवासी यूट्यूबर आकांक्षा ने दूसरे ही दिन एक और वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उसने कहा कि माफ दो...आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकत की है। बेला थाने के प्रभारी गंगादास गौतम ने बताया कि मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आते ही वीडियो वायरल करने वाली यूट्यूबर आकांक्षा की शिनाख्त की गई। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद गुरुवार को उसने एक और वीडियो वायरल किया। इसमें उसने अपनी गलती स्वीकार की।

आकांक्षा ने कहा कि हमने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे थे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहते हैं। हमें माफ कर दो..आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। पुलिस की जांच में पता चला कि आकांक्षा ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और शादीशुदा है। आकांक्षा सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए पहले ऐसे कई विवादित वीडियो वायरल कर चुकी है। पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए उसे छोड़ दिया।

एक दिन पहले पीएम-सीएम को सिलेंडर से उड़ाने की दी थी धमकी बेला कस्बे की रहने वाली आकांक्षा ने बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर काफी तीखी टिप्पणियां कीं थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर अशोभनीय बातें कहीं थीं। उसने आरोप लगाया कि महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही..नेता सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं और महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादे ही करते हैं। उसने गैस सिलेंडर का उदाहरण देते हुए आक्रामक तरीके कहा कि इसी सिलेंडर में बांधकर पीएम-सीएम को उड़ा देना चाहिए। उसने यह भी कहा कि सरकार विरोध करने वालों पर तो तुरंत कार्रवाई तो करती है लेकिन बेटियों के साथ हुए अपराधों में ढिलाई बरतती है। वीडियो में कई निजी शब्दों और सरकार पर व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया।