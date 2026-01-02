हमने शादी कर ली है, ससुराल वालों को कुछ हुआ तो पिता-दादा होंगे दोषी...युवती ने सीएम से मांगी सुरक्षा
उरई में एक और प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक मिनट 23 सेकेंड के इस वीडियो में युवती ने कहा कि उसे मारने की कई बार कोशिश की गई है।
यूपी के उरई में एक और प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक मिनट 23 सेकेंड के इस वीडियो में युवती ने कहा कि उसे मारने की कई बार कोशिश की गई है। हमें और मेरे पति के परिवार वालों को कुछ हुआ तो इसके दोषी उसके पिता और दादा होंगे। मुख्यमंत्री से मदद मांगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी जिले के ही एक प्रेमी युगल ने वीडियो वायरल कर घरवालों से जान को खतरा बताया था।
घर से भागकर की शादी
वायरल वीडियो में एक युवती खुद को रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम नावली निवासी प्राची गुर्जर पुत्री रामपाल सिंह गुर्जर बता रही है। इसमें युवती ने कहा है कि गांव के ही रूप सिंह पाल से प्रेम प्रसंग होने के बाद उसने घर से भागकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। इस शादी से मेरी मां सहमत थीं लेकिन पिता व बाबा गोविंद सिंह गुर्जर, बहन के ससुर बेबू सिंह गुर्जर निवासी ग्राम कांड़वा थाना समथर जिला झांसी के साथ अन्य परिजन सहमत नहीं थे।
युवती ने वायरल की वीडियो
गुरुवार की रात इस प्रेमी युगल ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती ने कहा कि उसने व उसके पति ने कई बार परिजनों को मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। उसे व उसके ससुराल वालों को अपने घरवालों से खतरा है। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके पिता, बाबा व दीदी के ससुर की होगी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि वीडियो मिला है। लिखित शिकायत आने पर मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।