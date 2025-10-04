hamko daroga chiththi likhta hai mata prasad pandey lashed out at administration for stopping him going to bareilly हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है…बरेली जाने से रोके जाने को लेकर प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडेय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है…बरेली जाने से रोके जाने को लेकर प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडेय

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते हैं। प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने दे रहा है। इन्होंने जो ज्यादती,  गैरकानूनी काम, अवैध गिरफ्तारियां बरेली में की होंगी उनकी हमें जानकारी मिल जाएगी इसलिए हमें रोका गया।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 10:47 AM
बरेली बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हालात का जायजा लेने जा रहे 14 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय को लखनऊ स्थित उनके आवास पर रोक लिया गया है। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद माता प्रसाद पांडेय प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है। कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। लेकिन पीजीआई थाने का दरोगा मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते। आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद बरेली के डीएम की चिट्ठी आई। उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहां न आएं।

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते हैं। प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने दे रहा है। इन्होंने जो ज्यादती, गैरकानूनी काम, अवैध गिरफ्तारियां की होंगी उनकी हमें जानकारी मिल जाएगी इसलिए हमें रोका गया। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि वह पार्टी के नेताओं से बात कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव इस वक्त लंदन में हैं।

चिट्ठी में क्या लिखा है? इस सवाल पर नेता विरोधी दल ने चिट्ठी को कैमरों के सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे नेतृत्व में बरेली जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया। मकसद बरेली की घटना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना है। मैं यहां नहीं था। शाम को 5 बजे सूचना मिली। रात में 12 बजे जब घर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो यहां बड़ी संख्या में पुलिस थी। हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने कहा कि आपको घर में रहना है। घर से बाहर नहीं निकलना है।

इन लोगों शामिल किया गया है सपा प्रतिनिधिमंडल में

सपा के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडेय की अध्यक्षता में बने इस 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, वीरपाल सिंह, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, प्रदेश महासचिव व विधायक अताउर रहमान, शहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और प्रदेश सचिव शुभलेश यादव शामिल हैं। माता प्रसाद पांडेय को रोके जाने के बाद अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कोई अन्य नेता बरेली जाएगा या नहीं लेकिन यह माना जा रहा है कि किसी भी नेता को बरेली नहीं जाने दिया जाएगा।

