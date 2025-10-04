हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है…बरेली जाने से रोके जाने को लेकर प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडेय

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते हैं। प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों को नहीं जाने दे रहा है। इन्होंने जो ज्यादती, गैरकानूनी काम, अवैध गिरफ्तारियां बरेली में की होंगी उनकी हमें जानकारी मिल जाएगी इसलिए हमें रोका गया।

बरेली बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हालात का जायजा लेने जा रहे 14 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय को लखनऊ स्थित उनके आवास पर रोक लिया गया है। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद माता प्रसाद पांडेय प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है। कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। लेकिन पीजीआई थाने का दरोगा मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते। आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद बरेली के डीएम की चिट्ठी आई। उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहां न आएं।

माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि वह पार्टी के नेताओं से बात कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव इस वक्त लंदन में हैं।

चिट्ठी में क्या लिखा है? इस सवाल पर नेता विरोधी दल ने चिट्ठी को कैमरों के सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे नेतृत्व में बरेली जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया। मकसद बरेली की घटना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना है। मैं यहां नहीं था। शाम को 5 बजे सूचना मिली। रात में 12 बजे जब घर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो यहां बड़ी संख्या में पुलिस थी। हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने कहा कि आपको घर में रहना है। घर से बाहर नहीं निकलना है।