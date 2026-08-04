Hamirpur News: स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली से हुए रूबरू युवा अधिवक्ता

Hamirpur News: हमीरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने युवा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी लोक अदालत पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। प्रमुख अतिथि प्रमोद कुमार ने स्थायी लोक अदालत के उद्देश्यों पर चर्चा की। बार संघ के महामंत्री ने युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में विवाद निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा युवा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी लोक अदालत विषयक एक दिवसीय संवेदनशीलता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित, सरल, सुलभ एवं कम व्यय में निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसकी अधिकारिता, कार्यप्रणाली एवं वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए युवा अधिवक्ताओं से अधिकाधिक पात्र वादों को स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

सक्रिय भागीदारी बार संघ के महामंत्री अश्विनी प्रजापति ने कहा कि अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से स्थायी लोक अदालत की प्रभावशीलता और अधिक बढ़ेगी तथा आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को नई गति मिलेगी। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से इसकी कार्यप्रणाली का व्यापक लाभ उठाने एवं पात्र मामलों को स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने का आग्रह किया।

कार्यक्रम की जानकारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित वादों की प्रकृति, वाद निस्तारण की प्रक्रिया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही युवा अधिवक्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें समयबद्ध एवं प्रभावी विवाद निस्तारण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के समापन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वंदना अग्रवाल ने मुख्य अतिथि, बार संघ के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे अभिमुखीकरण कार्यक्रम युवा अधिवक्ताओं को वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली की उपयोगिता से जोड़ते हुए अधिकाधिक पात्र प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध होंगे।