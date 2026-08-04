Hamirpur News: लव मैरिज का दर्दनाक अंत, आज बंगलुरु से आएगा रोहित का शव

Hamirpur News: राठ। दो साल पहले लव मैरिज करने वाले रोहित वर्मा ने बंगलुरु में रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले उसकी पत्नी से लंबी चैटिंग हुई। फिर वीडियो कॉल भी हुई। जिसमें रोहित फांसी का फंदा लगाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान नहीं करता है। इस घटना के बाद रोहित की पत्नी ने भी टॉयलेट क्लीनर पी लिया था, जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। हालत में सुधार बताया जा रहा है। बंगलुरु में पोस्टमार्टम के बाद शव के बुधवार को राठ आने की संभावना है। रोहित की मौत की खबर से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कस्बे के फरसौलियाना मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय रोहित वर्मा अपने परिवार का इकलौता सहारा था। रविवार की रात रोहित ने बंगलुरु में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व उसकी अपनी 20 वर्षीय पत्नी नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। लंबी चैटिंग भी हुई। इस घटना के बाद सोमवार की शाम परिजन रोहित का शव लेकर बंगलुरु से राठ के लिए निकले हैं। तकरीबन 1800 किमी का सफर 36 घंटे में तय करने के बाद बुधवार सुबह घर पहुंचेंगे.