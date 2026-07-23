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Hamirpur News: छत में सो रही महिला को सर्प ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 महिला की अचानक मौत से परिजनों में मचा कोहराम 0 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कराया पोस्टमार्टम कुरारा, संवाददाता। छत पर सो रही महिला को बुधवार रात स

Hamirpur News: छत में सो रही महिला को सर्प ने डसा, मौत

Hamirpur News: कुरारा। छत पर सो रही महिला को बुधवार रात सर्प ने डस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। इसके बाद परिजन जलाला से दवा पिलाने के बाद उरई मेडिकल कालेज ले गए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुरारा थानाक्षेत्र के मंगलपुर गांव निवासी ओमकार की 38 वर्षीय पत्नी गुड्डन बुधवार रात मकान की छत पर सोई हुई थी। छत में पास में ही तिली की सिरसौड़ी रही हुई थी। उसी से निकले सांप ने रात करीब 10 बजे उसे डस लिया। जिसके चिल्लाने पर परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए।

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जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर किया गया। पति ने बताया कि परिजनों के कहने पर हम उसे जलाला भौली गांव भी ले गए जहां उसे दवा पिलवाई। हालात खराब होने पर हम उसे मेडिकल कालेज उरई लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका अपने पीछे पुत्र दिनेश व पुत्री मलका सहित परिजनों को रोते-बिलखते छोड़ गई है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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