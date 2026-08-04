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Hamirpur News: रिश्तेदारों के साथ महिला ने घर में घुसकर की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: राठ कस्बे के पठनऊ मुहाल में एक महिला ने पुराने विवाद के चलते अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पड़ोसी महिला के घर पर हमला किया। पीड़िता ने राठ कोतवाली में घटना की तहरीर दर्ज कराई, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hamirpur News: रिश्तेदारों के साथ महिला ने घर में घुसकर की मारपीट

Hamirpur News: राठ। राठ कस्बे के पठनऊ मुहाल में पुराने विवाद के चलते एक महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर मारपीट की। घटना के बाद पीड़िता ने राठ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की फरियाद की है। राठ कोतवाली के पठनऊ मुहाल निवासी नगीना खातून ने मंगलवार को राठ कोतवाली में घटना की तहरीर देकर बताया कि पुराने विवाद के चलते उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जालौन जनपद के उरई के निवासी अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर उसके घर के अंदर घुस आई तथा उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद उसने मंगलवार को राठ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

मामले में राठ कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

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