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Hamirpur News: जखेला गांव की पेयजलापूर्ति बीस दिनों से बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: कुरारा के ज़ख़ेला गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना द्वारा पेयजल सप्लाई 20 दिन से बाधित है। ग्रामीण राहुल यादव ने शिकायत दर्ज कराई है कि नलकूप ऑपरेटर की लापरवाही से जल संकट उत्पन्न हुआ है, जिससे गांव वालों को गंभीर पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

Hamirpur News: जखेला गांव की पेयजलापूर्ति बीस दिनों से बाधित

Hamirpur News: कुरारा। विकासक्षेत्र के ज़ख़ेला गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित नमामि गंगे परियोजना से ग्रामीणों को पेयजल को आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। जिससे ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान है। जखेला गांव निवासी राहुल यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि जल जीवन मिशन के तहत नमामि गंगे योजना की पेयजल आपूर्ति बीस दिन से बाधित चल रही है। जिससे लोगो को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नलकूप आपरेटर की लापरवाही से पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जब पानी की सप्लाई शुरू होती है तो रात दिन बंद नहीं होती है।

जिससे आए दिन कुछ कमी होती रहती है। जिससे लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से कराए जाने की मांग की है।

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