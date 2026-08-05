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Hamirpur News: मोमोज के ठेले पर दे दनादन, करछल से पीटा, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। शहर के नौबस्ता तिराहे पर ठिलिया में मोमोज, समोसे बेचने वाले का

मोमोज के ठेले पर दे दनादन, करछल से पीटा, वीडियो वायरल
मोमोज के ठेले पर दे दनादन, करछल से पीटा, वीडियो वायरल

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। शहर के नौबस्ता तिराहे पर ठिलिया में मोमोज, समोसे बेचने वाले का पूरा परिवार किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवकों पर टूट पड़ा। बीचबचाव करने आए लोगों से भी ठिलिया वाला भिड़ गया। मारपीट, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसकी पुष्टि आपका अपना हिन्दुस्तान नहीं करता है।शहर के नौबस्ता तिराहे में अंग्रेजी-देसी और बीयर के ठेके हैं। शाम होते ही यहां शौकीनों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। पियक्कड़ों के चखने में परोसे जाने के आइटमों की भी तमाम ठिलिया लगने लगी हैं। इसके अलावा आम लोग भी इसी तिराहे पर मोमोज, समोसा, रोल, फिंगर जैसे आइटमों का स्वाद लेने को पहुंचने लगते हैं।

जिनके बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। इसी तिराहे पर मोमोज, फिंगर और समोसा की ठिलिया लगाने वाले का किसी युवक से विवाद हो गया। ठिलिया वाले का पूरा परिवार शाम को इसी ठिलिया पर ड्यूटी देता है। लिहाजा सभी लोग विवाद करने वाले युवक पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई। ठिलिया वाला कढ़ाई से करछल निकालकर मारने को दौड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना जहां हुई वहां से महिला थाना दस कदम की दूरी पर था। जबकि कोतवाली की दूरी सौ मीटर होगी। इसके बावजूद यहां मारपीट, गुत्थम, गुत्थी होती रही।

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