Hamirpur News: कांशीराम कॉलोनी में गर्भवती की पिटाई, हालत गंभीर
Hamirpur News: हमीरपुर के कांशीराम कॉलोनी में महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जोरदार मारपीट हुई। एक गर्भवती महिला, साबरीन को पड़ोस की महिलाओं ने मिलकर पीटा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉलोनी के निवासियों ने झगड़े की शिकायत कर संबंधित महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Hamirpur News: हमीरपुर। शहर के कांशीराम कॉलोनी में महिलाओं की आपसी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं के झुंड ने मिलकर एक गर्भवती को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच-पड़ताल की। कॉलोनी के बाशिंदों ने आए दिन झगड़ा-फसाद करने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की मांग की है। कांशीराम कॉलोनी में अकील अहमद उर्फ सप्पू की 35 वर्षीय पत्नी साबरीन अपने बच्चों के साथ रहती है। साबरीन सात माह की गर्भवती है। पति काम के सिलसिले में इस समय छत्तीसगढ़ गया हुआ। बुधवार की सुबह साबरीन की पड़ोसी महिलाओं से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।
जिसके बाद पड़ोस की पांच महिलाओं ने एक साथ मिलकर साबरीन की जमकर पिटाई कर दी। जिससे साबरीन लहूलुहान हो गई। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक थाने में हमलावरों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है।कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां कुछ ऐसी महिलाएं रहने लगी हैं जिनके यहां दिन भर अजनबी लोगों की आवाजाही होती है। उक्त महिलाएं झगड़ा-फसाद करती हैं। इस प्रकरण में पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।