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Hamirpur News: कांशीराम कॉलोनी में गर्भवती की पिटाई, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर के कांशीराम कॉलोनी में महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जोरदार मारपीट हुई। एक गर्भवती महिला, साबरीन को पड़ोस की महिलाओं ने मिलकर पीटा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉलोनी के निवासियों ने झगड़े की शिकायत कर संबंधित महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Hamirpur News: कांशीराम कॉलोनी में गर्भवती की पिटाई, हालत गंभीर

Hamirpur News: हमीरपुर। शहर के कांशीराम कॉलोनी में महिलाओं की आपसी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं के झुंड ने मिलकर एक गर्भवती को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच-पड़ताल की। कॉलोनी के बाशिंदों ने आए दिन झगड़ा-फसाद करने वाली महिलाओं पर कार्रवाई की मांग की है। कांशीराम कॉलोनी में अकील अहमद उर्फ सप्पू की 35 वर्षीय पत्नी साबरीन अपने बच्चों के साथ रहती है। साबरीन सात माह की गर्भवती है। पति काम के सिलसिले में इस समय छत्तीसगढ़ गया हुआ। बुधवार की सुबह साबरीन की पड़ोसी महिलाओं से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

जिसके बाद पड़ोस की पांच महिलाओं ने एक साथ मिलकर साबरीन की जमकर पिटाई कर दी। जिससे साबरीन लहूलुहान हो गई। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक थाने में हमलावरों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है।कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां कुछ ऐसी महिलाएं रहने लगी हैं जिनके यहां दिन भर अजनबी लोगों की आवाजाही होती है। उक्त महिलाएं झगड़ा-फसाद करती हैं। इस प्रकरण में पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है।

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