Hamirpur News: रंजिशन ग्रामीण का सिर फोड़ा

Hamirpur News: बिवांर में नरेंद्र कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात में धीरेंद्र ने रंजिश के चलते उसके सिर में डंडा मारा। दूसरी घटना में, नरेंद्र ने दो माह पूर्व एक किशोरी को भगा लिया था। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाइयाँ की हैं।

Hamirpur News: बिवांर। भरखरी गांव के नरेंद्र कुमार ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रात 9:00 बजे करीब गांव की दुकान से सामान खरीद कर वापस घर आ रहा था। रंजिश के चलते पीछे से आकर गांव के युवक धीरेंद्र ने सिर में डंडा मार कर घायल कर दिया। नरेंद्र ने आकर उसके खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस में उसको छानी सीएचसी में ले जाकर उपचार कराया। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि उसकी तहरीर पर हमलावर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवक की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। किशोरी को भगा ले जाने वाला गया जेल

किशोरी का अपहरण बिवांर। थाना के एक मोहाल की सोलह वर्षीय किशोरी को नरेंद्र कुमार पुत्र संजय पासवान दो माह पूर्व बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के दबाव के चलते युवक तीन दिन पहले किशोरी को नया तालाब के पास छोड़कर भाग गया था। बुधवार सुबह नरेंद्र कुमार गांव के बाहर उमरी भरखरी रोड स्थित बबेड़ी नाथ आश्रम के पास खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने उसको दबोच कर थाना में लाकर कार्रवाई कर जेल भेज दिया।

मारपीट की घटना बिवांर। रोहारी गांव में स्थित साढ़े बाबा मंदिर की देखरेख संत नारद उर्फ अवधेश करता है। चोरी की नियत को लेकर मंदिर के अंदर गांव का विवेक पुत्र उदयभान कुशवाहा घुस गया। संत की देख लेने पर मारपीट कर भाग गया। उसके मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। प्रधान गांव वासियों के साथ आए संत ने दोपहर को आकर उसके खिलाफ मारपीट किए जाने की थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने युवक को गिरफ्तार कर कार्यवाही कर उसका चालान कर दिया।