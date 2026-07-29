Hamirpur News: यज्ञ में हिस्ट्रीशीटर का बवाल, साथियों संग हमला, आठ घायल, दो रेफर
Hamirpur News: हमीरपुर के पहरा गांव में सिद्ध बाबा आश्रम मंदिर में यज्ञ के दौरान विवाद होने पर लाठियाँ चलीं। इसमें यज्ञ समिति के आठ सदस्य घायल हुए, जिनमें से दो को रेफर किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
Hamirpur News: हमीरपुर। जरिया थानाक्षेत्र के पहरा गांव में सिद्ध बाबा आश्रम मंदिर में चल रहे यज्ञ के दौरान मंगलवार रात दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में यज्ञ समिति के आठ सदस्य घायल हो गए। जिसमें गंभीर घायलों में एक को मेडिकल कॉलेज उरई और दूसरे को झांसी रेफर किया गया है। पहरा गांव में 22 जुलाई से यज्ञ चल रहा था। मंगलवार को पूर्णाहुति के बाद भंडारे की तैयारी चल रही थी, जबकि बुधवार को कन्या भोज होना था। इसी दौरान मंदिर परिसर में बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में घायल हुए कमल के पिता अशोक ने आरोप लगाया कि गांव के अरविंद, विक्रम, नीलू उर्फ नीलेश, राहुल, मंगल, नवल समेत छह अन्य लोग लाठी-डंडों और पिस्टल के साथ पहुंचे और यज्ञ समिति के सदस्यों पर हमला कर दिया। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपी नीलू उर्फ नीलेश हिस्ट्रीशीटर है और बिच्छू गैंग से जुड़ा है。
घायलों की जानकारी
मारपीट में कमल, पवन, राहुल, आकाश, उदयभान, कपिल, प्रदीप और नरेश समेत आठ लोग घायल हुए। जिनमें 20 वर्षीय कमल को उरई से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि 27 वर्षीय पवन का उरई में इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने अशोक की तहरीर पर छह नामजद समेत छह अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस की कार्रवाई
इस संबंध में सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में बच्चों के बीच कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। सभी घायलों का मेडिकल कराया गया है। नामजद आरोपी नीलू उर्फ नीलेश एवं राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अशोक की तहरीर पर गांव के ही अरविंद, विक्रम, नीलू, राहुल, मंगल, नवल के विरुद्ध जरिया पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है।
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