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Hamirpur News: पाइप लाइन को खोदी गई सड़क का नहीं हुआ निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: 0 दलदल से भरी सड़क में ग्रामीणों ने पत्थर मंगवाकर बनाया रास्ता फोटो-11- खराब सड़क पर पत्थर (चीप) लगाते ग्रामीण राठ, संवाददाता। क्षेत्र के देवरा गांव में

Hamirpur News: पाइप लाइन को खोदी गई सड़क का नहीं हुआ निर्माण

Hamirpur News: राठ, संवाददाता। क्षेत्र के देवरा गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत खोदी गई सड़क दलदल से भरी हुई है। तमाम शिकायतों के बाद जब सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों ने चंदा कर ढाई सौ पत्थर (चीप) डालकर अस्थाई रास्ता बनाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क बनाये जाने की मांग की है। देवरा गांव के अनिल कुमार, यशेंद्र राजपूत, इंद्रपाल, मर्दन, राजकिशोर, राजू सोनी, विक्रम सिंह, ब्रजकिशोर, वीरेंद्र आदि ग्रामीणों ने बताया कि यशेंद्र सिंह के मकान से कल्लाही तालाब तक तकरीबन 40 मीटर सड़क ढाई साल पहले जल जीवन मिशन के अंतर्गत खोदी गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद विभाग सड़क बनाना भूल गया।

जिससे सड़क दलदल में तब्दील हो गई। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से की। लेकिन आज तक सड़क बन नहीं सकी। उन्होंने बताया कि कीचड़ से बीमारियां फैलने की आशंका है।शिकायत करते-करते थक चुके ग्रामीणों ने ढाई सौ पत्थर (चीप) मंगाकर आस्थाई रास्ता बनाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाये जाने की मांग की है। ताकि रास्ता सुगम हो सके। सचिव जगभान सिंह ने बताया कि वहां पर पक्की रोड बनी है, सड़क खराब की जानकारी नहीं है।

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