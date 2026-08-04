Hamirpur News: पीआरवी की तत्परता से घायल की बची जान
Hamirpur News: हमीरपुर में यूपी-112 पीआरवी कर्मियों ने एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार देकर उसकी जान बचाई। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्राचीन मंदिरों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की। नायब तहसीलदार ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Hamirpur News: हमीरपुर। यूपी-112 पीआरवी कर्मियों ने एक बार फिर अपनी तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय रहते उपचार उपलब्ध कराकर सराहनीय कार्य किया गया। तीन अगस्त की रात 9.45 बजे पीआरवी-7902 थाना सिसोलर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिसोलर क्षेत्रांतर्गत ग्राम परेहटा मोड़ के पास ट्रैक्टर एवं ई-रिक्शा की टक्कर हो गई है, जिसमें ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी-7902 पर नियुक्त कमांडर मुख्य आरक्षी खेमराज तथा सब-कमांडर आरक्षी रामू साहू तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।
घायल की प्राथमिक सहायता
उन्होंने घायल को प्राथमिक सहायता प्रदान करते हुए बिना समय गंवाए पीआरवी वाहन से पीएचसी सुमेरपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल की पहचान राजू पुत्र मंगल प्रसाद निवासी सिसोलर के रूप में हुई। मौके पर घायल के परिजन एवं स्थानीय थाना पुलिस भी उपस्थित रही। पीआरवी कर्मियों की त्वरित एवं मानवीय कार्यवाही के कारण घायल को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो सकी, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी।
ग्रामीणों की मांग
हमीरपुर। सरीला तहसील क्षेत्र के ग्राम टाई के ग्रामीणों ने मंगलवार को तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए गांव के प्राचीन मंदिरों तक जाने के लिए सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न होने से वर्षों से पूजा-अर्चना और मंदिरों की साफ-सफाई प्रभावित हो रही है, जिससे मंदिर जर्जर होते जा रहे हैं।
मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता
ग्रामीणों के अनुसार गांव में स्थित बजरंगबली मंदिर, महेश्वरी मंदिर, हरदौल महाराज मंदिर, खेरापति महाराज मंदिर तथा यज्ञशाला तक पहुंचने के लिए कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं है। इससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और धार्मिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया कि जिस जगह से रास्ता निकल रहा है वो जमीन श्रीराम जानकी मंदिर के नाम है, जिसके संरक्षक सार्वजनिक रास्ता बनाए जाने में आपत्ति कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराकर मंदिर तक आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है।
प्रशासन का आश्वासन
मंगलवार को ग्राम प्रधान व करीब आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त कर नियमानुसार जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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