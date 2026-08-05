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Hamirpur News: छोटे लोहिया की जयंती मना सिद्धांतों पर चलने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा कार्यालय में श्रद्धांजलि प्रदान की गई। जिलाध्यक्ष इदरीस खान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और समाजवादी सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। जनेश्वर मिश्र का जीवन गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष से भरा रहा।

Hamirpur News: छोटे लोहिया की जयंती मना सिद्धांतों पर चलने का संकल्प

Hamirpur News: हमीरपुर। सपा कार्यालय में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं "छोटे लोहिया" के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जयंती जिलाध्यक्ष इदरीस खान की अध्यक्षता में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए समाजवादी सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख शुभकरण सिंह परिहार ने कहा कि जनेश्वर मिश्र का पूरा जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सादगी, संघर्ष और समाजवादी मूल्यों की ऐसी मिसाल पेश की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

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उन्होंने कहा कि आज के समय में उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में हरनारायण निषाद, नईम खान, लाला प्रधान, ओमप्रकाश सोनकर वारसी, सुनील दीक्षित, राघवेंद्र यादव ''लकी'', रिजवान खान, सैय्यद उमर, गया प्रसाद अनुरागी, अभिषेक यादव एडवोकेट, जगमोहन यादव, मोहम्मद सलीम, प्रदीप द्विवेदी, सुधीर मिश्रा, अनिल दीक्षित आदि मौजूद रहे।

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