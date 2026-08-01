Hamirpur News: लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में वर्णिता संस्था द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। डॉ. भवानीदीन ने उनके राष्ट्रनिर्माण में योगदान को स्मरण किया। दूसरी घटना में, पुलिस ने बहुराष्ट्रीय कंपनी की पार्किंग से बाइक चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया।

Hamirpur News: फोटो नम्बर 03- कार्यक्रम को संबोधित करते डॉ.भवानीदीन। भरुआ सुमेरपुर। वर्णिता संस्था के तत्वावधान में शनिवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष डॉ. भवानीदीन ने तिलक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्रनिर्माण में योगदान को स्मरण किया।

बाल गंगाधर तिलक का योगदान उन्होंने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सच्चे राष्ट्रवादी नेता एवं उग्रवादी आंदोलन के प्रणेता थे। उनका प्रसिद्ध उद्घोष "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा" आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन को नई दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल की कठिन यातनाएं भी झेलीं। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कार्यक्रम में अशोक अवस्थी, सिद्धा, बाबूलाल, प्रेम, सागर, महावीर प्रजापति, रामनरायन सोनकर, दयाराम सोनकर, राहुल, पंकज सिंह, भोलू सिंह, सतेन्द्र एवं मुन्ना भदौरिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

बाइक चोरी का खुलासा फैक्ट्री से बाइक चोरी करने वाले दो चोर गिरफ्तार

भरुआ सुमेरपुर। बहुराष्ट्रीय कंपनी के पार्किंग स्थल से बाइक चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए बाइक सहित दो चोरों को पकड़कर जेल भेजा है।

थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि गत 29 जुलाई की रात 11:30 बजे फैक्ट्री एरिया में संचालित एचयूएल कंपनी की पार्किंग स्थल से फैक्ट्री कर्मी राकेश कुमार इंगोहटा की बाइक चोरी हो गई थी। 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज करके खुलासे के लिए पुलिस टीम‌ बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालने के बाद पुलिस टीम ने कस्बे के देवगांव मार्ग निवासी प्रिंस शिवहरे एवं वार्ड 15 के निवासी शिवम शिवहरे को बाइक के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है।