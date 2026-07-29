Hamirpur News: खजुराहो पैसेंजर से गिरा आईटीआई का छात्र, पैर में फ्रैक्चर, सिर में गंभीर चोट

Hamirpur News: मौदहा। बांदा में रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रहा छात्र बुधवार की सुबह सिजनौडा रेलवे क्रासिंग के पास खजुराहो पैसेंजर ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। सिर में गंभीर चोटे आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है, जहां उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना सुमेरपुर के बिरखेरा गांव निवासी श्याम प्रकाश का 22 वर्षीय पुत्र प्रियांशु बुधवार की सुबह बांदा से खजुराहो पैसेंजर से सुमेरपुर स्टेशन आने को सवार हुआ था। प्रियांशु ट्रेन के गेट पर बैठ गया। ट्रेन जब इचौली रेलवे स्टेशन से चंद्रावल नदी का पुल पार करके सिजनौडा क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी अचानक चलती ट्रेन से नीचे जा गिरा। जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया。