Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hamirpur News: सड़क दुर्घटना में युवक घायल, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

Hamirpur News: मौदहा एवं राठ में हुई सड़क दुर्घटनाओं से युवक घायल हुए हैं। राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में सदर अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य मामले में, नरेन्द्र सिंह ने अपने पुत्र आकाश के दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी। दिव्यांग दुकानदार सुरेंद्र कुमार पर शराबी ने हमला किया।

Hamirpur News: सड़क दुर्घटना में युवक घायल, रेफर

Hamirpur News: मौदहा। सड़क दुर्घटना में नवयुवक घायल हो गया। जिससे लहुलुहान हालत में परिजनों ने कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सिसोलर गांव निवासी 20 वर्षीय राजू पुत्र मंगल प्रसाद सोमवार की देर रात सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से परिजनों ने आनन-फानन कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के उपरांत हालत में सुधार ना होने पर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। ट्रक चालक के खिलाफ दुर्घटना का मुकदमा

राठ।

जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्रांतर्गत चदरसी गांव निवासी नरेन्द्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र आकाश 5 मई को धौहल गांव गया था। वापस लौटते समय वह थाना जलालपुर क्षेत्र के अंतर्गत टूटी पुलिया के पास सड़क किनारे खड़ा था। दोपहर करीब 12 बजे धौहल की ओर से आए ट्रक चालक ने तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए बिना हॉर्न दिए सड़क किनारे खड़े आकाश को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आकाश का दाहिना पैर और दाहिना हाथ कई स्थानों से फ्रैक्चर हो गया। जिसका इलाज अकबरपुर स्थित मेट्रो अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है。

शराबी ने दिव्यांग दुकानदार को पीटा

राठ। लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू ने बताया कि वह दिव्यांग है और रानी गेट पड़ाव पेट्रोल पंप के सामने प्रोविजन स्टोर की दुकान खोले है। गत 29 जुलाई की रात 11:15 बजे कस्बे के भटियाना मोहल्ला निवासी रवि हिंगवासिया शराब के नशे में आया और बंद दुकान खोलने के लिए दबाव डाला। जब दुकान खोलने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज लातघुसों से पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सुरेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है。

सामान्य प्रश्न

मौदहा में घायल नवयुवक का नाम क्या है?
मौदहा में घायल नवयुवक का नाम राजू है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hamirpur Latest News Hamirpur News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।