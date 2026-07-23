Hamirpur News: ट्रैक्टर की हेड लाइट से नहीं दिखी सड़क, बाइक चला रहे पेंटर की मौत

Hamirpur News: ट्रैक्टर की हेड लाइट से नहीं दिखी सड़क, बाइक चला रहे पेंटर की मौत
Hamirpur News: मौदहा में एक सड़क दुर्घटना में एक पेंटर और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजवीर, 27 वर्ष, ने गंभीर चोटों के बाद इलाज के दौरान कानपुर में दम तोड़ दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब राजवीर और उसके साथी लौट रहे थे और ट्रैक्टर की तेज रोशनी से बाइक अनियंत्रित हो गई।
Hamirpur News: मौदहा। सामने से आ रहे ट्रैक्टर की हेड लाइट पड़ने से अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे खड्ड में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पेंटर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में दोनों को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां से पेंटर को जिला अस्पताल और फिर वहां से कानपुर रेफर किया गया था, जहां देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे मृतक के घर कोहराम मच गया। घायल का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव निवासी रामसेवक आरख का 27 वर्षीय पुत्र राजवीर गांव के अपने साथी 22 वर्षीय दिनेश के साथ बुधवार की शाम खंडेह गांव पार्टी करने आया था। रात करीब आठ बजे के आसपास दोनों लोग बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी खंडेह और करहिया गांव के बीच गंगा तालाब के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर की तेज रोशनी से बाइक चला रहे राजवीर पड़ने से उसे आगे की सड़क नहीं दिखी और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में जा घुसी और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों का उपचार
सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया जहां से राजवीर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल और फिर वहां से कानपुर रेफर किया गया था। देर रात कानपुर हैलट में इलाज के दौरान राजवीर की मौत हो गई। मृतक चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। पिता रामसेवक दो पुत्रों के साथ दिल्ली में काम करता है। राजवीर पेंटर था। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
दुर्घटना में घायल अन्य लोग
बाइकों की टक्कर में दंपति, मासूम बच्ची सहित चार घायल
मौदहा। क्षेत्र के बसवारी मार्ग में बीती शाम दो बाइको में हुई आमने-सामने भिड़ंत में दंपति, मासूम बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। जनपद बांदा के ग्राम कुर्रा निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र सिंह अपनी 24 वर्षीय पत्नी रोहिणी व तीन वर्षीया पुत्री अनन्या को बाइक में लेकर Mittwoch की शाम अपनी ससुराल असुई जा रहा था तभी बसवारी मार्ग पर ग्राम रमना के निकट असुई निवासी 64 वर्षीय लल्लू की बाइक से आमने-सामने भिड़ंत होने पर सभी बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी की हालत में सुधार है।
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