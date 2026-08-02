Hamirpur News: अधेड़ ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या

Hamirpur News: अधेड़ ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर में, 55 वर्षीय सूरज सिंह ने मानसिक क्षोभ के कारण ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं, मुस्करा में 75 वर्षीय इंद्राणी ने मानसिक संतुलन बिगड़ने के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर। बहन-बहनोई के पास रहकर फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन से कटकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। मौदहा तहसील के सिजनौडा गांव निवासी 55 वर्षीय सूरज सिंह अविवाहित था और पचखुरा बुजुर्ग निवासी अपने बहनोई रामनाथ सिंह के साथ यहां रहकर फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करके जीवन यापन करता था। गत कई दिनों से यह पचखुरा बुजुर्ग में था। बीती रात किसी बात से क्षुब्ध होकर गांव से चला आया और यमुना साउथ बैंक एवं भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के गेट संख्या 40 के समीप किसी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सुबह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष पवन पटेल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
वृद्धा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की
मुस्करा। कस्बे के छ: थोक बिसनाई पटी में मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण 75 वर्षीय वृद्धा ने जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्व.महिपत की 75 वर्षीय पत्नी इंद्राणी का बीती देर रात मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उस समय घर पर कोई नहीं था। वृद्धा ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। जब परिजन खेतों से काम निपटाकर वापस लौटे तो वृद्धा की हालत बिगड़ी देख आनन-फानन में सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के दौरान ऑन-ड्यूटी चिकित्सक डॉ.शिवजी गुप्ता ने वृद्धा की स्थिति बेहद गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई।
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