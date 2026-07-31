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Hamirpur News: ट्रेन से गिरा छात्र हारा जिंदगी की जंग.. कानपुर में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर में खजुराहो-कानपुर मेमू ट्रेन से गिरकर घायल हुई बिरखेरा गांव के छात्र प्रियांशु कुशवाहा की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कमरा ढूंढने गए थे। घटना ने परिवार को गहरे दुख में धकेल दिया है।

Hamirpur News: ट्रेन से गिरा छात्र हारा जिंदगी की जंग.. कानपुर में मौत

Hamirpur News: हमीरपुर। दो दिन पहले खजुराहो-कानपुर मेमू ट्रेन से गिरकर घायल बिरखेरा गांव के छात्र की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बिरखेरा गांव के पूर्व प्रधान बिंदा प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि उसका 22 वर्षीय भतीजा प्रियांशु कुशवाहा पुत्र श्याम प्रकाश कुशवाहा आईटीआई करने के बाद बांदा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंगलवार को कमरा ढूंढ़ने के लिए गया था। बुधवार को वह खजुराहो-कानपुर मेमू से सुमेरपुर लौट रहा था। तभी अकौना-रागौल के बीच सिजनौड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास वह चलती ट्रेन से गिर गया।

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती प्रियांशु ने शुक्रवार को तड़के दम तोड़ दिया। मृतक दो भाइयों में बड़ा था। मृतक अपने पीछे पिता श्याम प्रकाश, मां पुष्पलता एवं भाई पीयूष को रोता-बिलखता छोड़ गया है।

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