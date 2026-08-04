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ओवरस्पीड वाहनों पर इंटरसेप्टर बाइकें लगाएंगी लगाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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हमीरपुर में, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों का शुभारंभ किया। एसपी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार, ये बाइके ओवरस्पीड और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

ओवरस्पीड वाहनों पर इंटरसेप्टर बाइकें लगाएंगी लगाम

हमीरपुर, संवाददाता। हाईवे पर बढ़ते हादसों के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराई गई दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों को पुलिस लाइन परिसर से मंगलवार को एसपी मृगांक शेखर पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसपी ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इन इंटरसेप्टर बाइकों को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया गया है। ये वाहन विशेष रूप से ओवरस्पीड, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के लिए उपयोग किए जाएंगे।इन आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को त्वरित रूप से विभिन्न मार्गों पर पहुंचने, संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध संचालित वाहनों पर निगरानी रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

साथ ही जनपद के प्रमुख मार्गों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों पर ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रभारी यातायात एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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