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Hamirpur News: हाईवे पर 20 किमी लंबा जाम, 14 घंटे रेंगते रहे वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात से लगना शुरू हुआ जाम

Hamirpur News: हाईवे पर 20 किमी लंबा जाम, 14 घंटे रेंगते रहे वाहन

Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात से लगना शुरू हुआ जाम का असर मंगलवार की दोपहर 12 बजे तक दिखाई दिया। इस दौरान हाईवे में 20 किमी का एरिया पर वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और रोजमर्रा की कानपुर-लखनऊ की यात्रा करने वालों को उठाना पड़ी। लोग यात्री बसों से उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य को जाते दिखे। जाम घाटमपुर में सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली कांवड़ यात्रा की वजह से रूट डायवर्ट करने की वजह से लगा था。

जाम की वजहें

सावन माह के पहले सोमवार के चलते घाटमपुर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शाम से ही भारी वाहनों की नो इंट्री करते हुए रूट डायवर्ट कर दिया गया था। भारी वाहनों की निकासी न होने के कारण वाहनों की कतारें हाईवे पर लगना शुरू हो गईं थीं। रात करीब 10 बजे हमीरपुर की सीमा में भी वाहनों की लाइनें लगनी शुरू हो गईं। हालात यह हो गए कि रात भर हल्के व भारी वाहन इस जाम में फंसते चले गए। जिसका असर दूसरे दिन दोपहर तक दिखाई दिया। मंगलवार की सुबह तक जाम न खुलने के कारण स्कूली वाहन और एंबुलेंस भी इस जाम में फंस गई। बच्चे देरी से स्कूल पहुंचे। एंबुलेंस में मरीजों को परेशान होना पड़ा।

ट्रैफिक व्यवस्था

ट्रैफिक और कोतवाली पुलिस जाम खुलवाती नजर आई। मंगलवार को दिन में 12 बजे के आसपास याताात सामान्य हो सका। कुल 14 घंटे तक इस हाईवे के 20 किमी लंबाई में वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे। यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि घाटमपुर में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के चलते किए गए रूट डायवर्जन के कारण जाम की समस्या हुई थी।

भरे यातायात की समस्याएं

20 किमी की दूरी तय करने में लग गए आठ घंटे

भरुआ सुमेरपुर। जाम का असर फैक्ट्री एरिया सुमेरपुर में भी दिखाई दिया। जाम में फंसे कस्बावासी सपा नेता चंद्रशेखर गुप्ता, अनिल परनामी, बब्बी खान, वीरू सिंह, नरेंद्र सिंह, शानू गुप्ता आदि ने बताया कि उन्हें आनूपुर मोड़ से सुमेरपुर तक आने में आठ घंटे का समय लगा। आनूपुर मोड़ से कस्बे की दूरी 20 किमी है। सुबह यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह ने महोबा की ओर से आने वाली वाहनों को मौदहा में रुकवाकर जाम खुलवाया, तब कहीं जाकर लोगों को जाम से राहत मिल सकी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जाम कब तक जारी रहा?
जाम मंगलवार की दोपहर 12 बजे तक जारी रहा।
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