Hamirpur News: बेतरतीब ट्रैफिक और अतिक्रमण से पैदा हुआ जाम का नासूर

Hamirpur News: 0 राठ कस्बे के बीचोंबीच निकले स्टेट हाईवे पर सारा दिन होती है वाहनों

Hamirpur News: राठ। बरसों से जाम का झाम झेल रहे कस्बेवासियों के लिए यह समस्या बदस्तूर बनी हुई है। कस्बे के बाराखंभा, आंबेडकर चौराहा, रामलीला मैदान और मुख्य मार्ग पर रोज ही लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। उरई बाईपास रोड बनने से जाम की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन बढ़ते वाहनों से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कस्बे के बीचोंबीच स्टेट हाईवे निकला हुआ है। जो राठ को कानपुर, झांसी, उरई जैसे शहरों से जोड़ता है। इस स्टेट हाईवे पर हजारों वाहनों का रोज आवागमन होता है। जिस कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की समस्या से छुटकारा के लिए उरई बाईपास का निर्माण हुआ था। जिसके शुरू होने से जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद जागी थी, लेकिन कस्बे में बढ़ते ई-रिक्शा, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर, पड़ाव बस अड्डे के पास खड़ी रोडवेज बसें और चारपहिया सहित डग्गामार वाहनों के सड़कों पर खड़े रहने से आए दिन समस्या बनी रहती है।

जाम की स्थिति और यातायात पुलिस कस्बे के आंबेडकर चौराहे से लेकर बजरिया, रामलीला, रानी गेट, बाराखंभा और बस स्टाप पर जाम लगना आम बात हो गई है। यातायात पुलिस की तैनाती है जो आंबेडकर चौराहा और मंडी के आसपास लगाई जाती है। कोतवाली पुलिस की ड्यूटी रामलीला मैदान और शक्ति मंदिर गेट चौराहे पर लगाई जाती है। इसके अलावा गल्ला मंडी, उरई बस स्टैंड, लोधी रोड, चरखारी रोड पर भी लोगों को जाम से जूझना पड़ता है।

अतिक्रमण और वाहन से लगाता हैं जाम आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले ट्रैक्टर, वाहन मुख्य मार्ग पर ही खड़े किए जाते हैं। इस मार्ग पर वाहन मि्त्रिरयों की कई दुकानें हैं जो सड़क पर ही ट्रैक्टर और बाइकें आदि ठीक करते हैं। एक्सिस बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य मार्ग पर होने से रोड पर ही सैकड़ों वाहन बेतरतीब खड़े होते है। बेतहाशा ई-रिक्शा में हो रही वृद्धि जाम का कारण बनते हैं। आंबेडकर चौराहा, रानी गेट, उरई बस स्टैंड, बाराखंबा, बजरिया आदि चौराहे पर फल आदि चारपहिया ठिलिया वालों का बोलबाला है। जो महान क्रांतिकारी और महापुरुषों की प्रतिमा (चौराहा) के चारों ओर अतिक्रमण करते है। सर्वाधिक जाम रानी गेट पर सुबह के समय होता है। पिछले दो साल पहले तत्कालीन एसडीएम ने इन मजदूरों को मुख्य मार्ग से हटाकर स्थानांतरण का प्रयास किया था, लेकिन अभियान कुछ दिन में ठंडा पड़ गया।

व्यापारियों के प्रयास और प्रशासन की उपेक्षा जाम से छुटकारा के लिए व्यापारियों की बैठक में कई बार प्रशासन को लिखित पत्र दिया गया। लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। जबकि मुख्य मार्ग पर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है। रिंग रोड बने तभी जाम से छुटकारा मिल सकता।

धीरेंद्र सिंह, राठ, फोटो नं.09

कोट

जाम से निजात के लिए उरई बाईपास की तरह एक बाईपास और बनाया जाना चाहिए ताकि भारी वाहन और ट्रैक्टर आदि बस्ती के अंदर से ना निकल सकें। आबादी को देखते हुए राठ में रिंग रोड की आवश्यकता है।

महेंद्र शुक्ला राठ, फोटो नं.10